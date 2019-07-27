Королёв, Московская область, , 10:10 — REGNUM

Специалисты Центра управления полётами (ЦУП) Роскосмоса завершили подготовку к управлению полётом грузового корабля «Прогресс МС-12» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запуск корабля «Прогресс МС-12» с космодрома Байконур запланирован на 31 июля в 15:10:46 по московскому времени. Специалисты ЦУП возьмут корабль под управление после отделения третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и обеспечат прибытие корабля к МКС.

Планируется, что грузовой корабль будет состыкован с модулем МКС «Пирс» в автоматическом режиме. С «Прогрессом» экипаж МКС получит оборудование, топливо, воду и кислород, необходимые для дальнейшего эксплуатирования орбитальной станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля на Байконуре была завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-12».

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