Вашингтон, , 09:56 — REGNUM

Платёжный сервис Apple Card, разрабатываемый американской компанией Apple в сотрудничестве с банком Goldman Sachs, будет запущен в августе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компаний.

По данным издания, уже в первой половине августа пользователи устройств под управлением операционной системы iOS смогут подписаться на сервис Apple Card с помощью приложение Wallet — эта функция была реализована в последнем обновлении для iOS 12.4.

Ожидается, что в рамках проекта Apple Card Goldman Sachs выпустит специальные кредитные карты, однако в первую очередь сервис направлен на использование в системе электронных платежей Apple Pay, привязанных к смартфонам iPhone.

В Goldman Sachs не смогли назвать точную дату запуска платёжного сервиса, однако отметили, что «Apple является отличным партнером, и мы вместе с нетерпением ожидаем поставки продукта, который, по нашему мнению, понравится клиентам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Bloomberg узнал, что Apple и Goldman Sachs запустили масштабное тестирование платёжной системы Apple Card, в котором приняли участие несколько десятков тысяч сотрудников компании.

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