Хоторн, США, , 09:15 — REGNUM

Частная американская аэрокосмическая компания SpaceX провела испытания двигателей Raptor, в ходе которых прототип корабля Starship поднялся в воздух на высоту 20 метров. Об этом сообщил основатель SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Испытания ракетных двигателей Raptor проводились с ранним прототипом корабля Starship, получившим название Starhopper. Испытательный полёт на полигоне SpaceX в Техасе продлился около 15 секунд, в ходе которых прототип корабля поднялся на высоту 20 метров и вернулся на стартовую площадку. Глава SpaceX рассказал, что через «неделю или две» пройдут ещё одни испытания, в ходе которых прототип будет поднят на высоту 200 метров.

Напомним, SpaceX разрабатывает корабль Starship для использования с ракетами-носителями сверхтяжёлого класса Super Heavy. Планируется, что эти комплексы будут использоваться для пилотируемых полётов на Луну и Марс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле глава SpaceX Илон Маск заявил, что в компании планируют осуществить испытательный запуск прототипа корабля Starship на околоземную орбиту в течение шести месяцев. Он отметил, что для этого будет использоваться не Starhopper, а один из двух других прототипов, собираемых на площадках SpaceX в штатах Техас и Флорида.

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