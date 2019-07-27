Москва, , 07:28 — REGNUM

Представители Госкомиссии признали грузовой корабль «Прогресс МС-12» готовым к вывозу и установке на стартовом комплексе космодрома. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Специалисты космодрома Байконур завершили общую сборку ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-12». Корабль был обследован представителями технического руководства и Госкомиссии, после чего было выдано заключение о готовности к установке собранного аппарата на стартовом комплексе космодрома.

Напомним, запуск «Прогресса МС-12» запланирован на 31 июля. Корабль доставит на борт Международной космической станции (МКС) около двух тонн грузов, необходимых для эксплуатации станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13». 21 июля корабль успешно состыковался с МКС, после чего экипаж пилотируемого корабля в составе космонавта Александр Скворцов и астронавтов Луки Пармитано и Эндрю Моргана перешёл на борт орбитальной станции.

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