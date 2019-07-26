Москва, , 17:37 — REGNUM

Зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» обладает тактико-техническими характеристиками, превосходящими зарубежные системы в несколько раз. Ее важнейшей особенностью является способность к интеграции в любые национальные системы противовоздушной обороны, произведенные в других странах, не в России. Что интересно, при этой интеграции С-400 не теряет ни капли своего функционала. Об этом пишет ТАСС.

С-400 © ИА REGNUM

Возможность интеграции в любые национальные системы противовоздушной обороны является изюминкой С-400. Эта характеристика позволяет поставлять данную зенитно-ракетную систему в любую страну мира.

Следует заметить, что 25 июля 2019 года завершен первый этап доставки ЗРК С-400 на территорию Турции. Для этой поставки понадобилось сделать тридцать специальных авиарейсов. Первый рейс приземлился в Турции 12 июля.

Контракт между Россией и Турцией предполагает поставку одного полкового комплекта. Это два дивизиона С-400. В контракте также есть пункты о передаче турецкой стороне части технологий по производству данной зенитно-ракетной системы.

В настоящее время администрация президента США формулирует решение о наказании Турции за закупку С-400. Американские законодатели настроены жестко и настаивают на применении санкций по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки через санкции»). Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, выступает против санкций.