Вашингтон, , 16:26 — REGNUM

Сухопутные войска США обнародовали некоторые характеристики новой модернизированной версии основного боевого танка M1A2C Abrams («Абрамс»). Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

Новая версия танка Abrams включает в себя новый пулемет для командира танка, улучшенное управление огнем, при этом экипаж может установить расстояние подрыва снаряда из пушки, улучшенные инфракрасные прицелы и новый дополнительный силовой агрегат, который позволяет танку питать связь и датчики без запуска его газотурбинного двигателя мощностью 1500 лошадиных сил.

Улучшенная электроника управления огнем позволяет M1A2C вести огонь быстрее и точнее. Его двигатель, трансмиссия и гусеницы были обновлены для повышения его эффективности, а также в связи с общим увеличением веса танка. Теперь его полная масса составляет более 70 тонн.

Танк имеет интегрированную защиту от самодельных взрывных устройств, больший запас электроэнергии, новую дополнительную силовую установку и канал передачи данных о боеприпасах. Новая версия танка Abrams также будет оснащена современной системой активной защиты для танков, позволяющей защищаться от реактивных гранат и противотанковых управляемых ракет.