Москва, , 16:09 — REGNUM

В рамках работы над созданием комплексной системой глобальной обороны рубежей России идет разработка ПАК ДП. Данная аббревиатура расшифровывается как Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата. Этот самолет идет на замену истребителю-перехватчику МиГ-31, когда он выработает свой ресурс. Возможно, самолет будет называться МиГ-41. Об этом пишет журнал «Армейский стандарт».

МиГ-41 — это истребитель-перехватчик пятого поколения. Эта боевая машина будет способна действовать в условиях Арктики и в ближнем космосе. Предполагается, что его скорость будет достигать 4−4,3 Маха. При создании самолета буду использоваться технологии малозаметности. МиГ-41 будет отличаться большим радиусом перехвата. Конструкторы планируют создать как пилотируемую, так и беспилотную версию самолета. По словам конструкторов, МиГ-41 будет базироваться на планере и конструкции МиГ-31.

Над проектом ПАК ДП работает корпорация «МиГ». Работы находятся на этапе эскизного проектирования. Идет создание аванпроекта, соответствующего тактико-техническим требованиям министерства обороны РФ. В случае соответствия формулируются уточненные тактико-технические данные. Далее минобороны предоставляет техническое задание, на основе которого уже идет проектирование.