Вашингтон, , 15:57 — REGNUM

По словам заместителя начальника штаба ВВС США генерала Стивена Уилсона, новый американский стратегический бомбардировщик B-21 должен подняться в воздух в декабре 2021 года. Об этом пишет военное американское издание Task and Purpose.

О новом бомбардировщике пока мало что известно. Его разрабатывает компания Northrop Grumman, проектом управляют ВВС США. B-21 будет нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Это будет уже второй стелс-бомбардировщик США после бомбардировщика B-2, срок службы которого истекает где-то в 2030-х годах.

B-21 Raider также будет бомбардировщиком-призраком, способным летать без экипажа внутри. Каждый самолет обойдется американским налогоплательщикам в 550 миллионов долларов.

Стивен Уилсон сказал, что ВВС США будут заказывать по крайней мере 100 бомбардировщиков B-21. Однако военно-воздушные силы пока не определились, будут ли они продолжать использовать бомбардировщики B-1 и B-2 или предпочтут полагаться на новый B-21 и B-52H Stratofortress, дальний, многоцелевой, дозвуковой тяжелый бомбардировщик, срок службы которого истекает в 2050 году.

В то время как B-21 Raider собирается взлететь в декабре 2021 года, ВВС США заявили, что данная машина не будет готова к боевому развертыванию до середины 2020-х годов.

Известно, что в России также идет разработка нового стратегического бомбардировщика. Проект носит название ПАК ДА — Перспективный комплекс дальней авиации. Первый полёт ПАК ДА запланирован на 2025—2026 годы. Серийное производство этой боевой машины ожидается в 2028—2029 годах. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

ПАК ДА, как и B-21 Raider, будет делаться по аэродинамической схеме «летающее крыло». У России еще не было летающих боевых машин, выполненных по такой схеме. США же имеют стоящий на вооружении бомбардировщик B-2.

Новый стратегический бомбардировщик разрабатывается и в Китае, он будет называться H-20.