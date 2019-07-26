Москва, , 15:48 — REGNUM

Минимальная стоимость бюджетных автомобилей французского автопроизводителя Renault Logan в России за период с июля 2017 года по настоящее время выросла на 69 000 рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Стоит отметить, что цена на Renault Logan 2019 производственного года в комплектации Access с мотором на 1,6 л и мощностью 82 л. с. с механической коробкой передач составляет 569 000 рублей.

В максимальной комплектации Style с мотором на 1,6 л (102 л.с.) и коробкой «автомат» — 830 990 рублей.

Напомним, модель Logan входит в топ-10 самых популярных машин авторынка России.

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