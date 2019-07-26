Братислава, , 15:37 — REGNUM

Словацкая группа InoBat и американская энерготехнологическая компания Wildcat Discovery Technologies построят на заводе в Словакии линии по производству автомобильных аккумуляторов, стоимостью 111 миллионов долларов. Об этом 26 июля сообщает Reuters.

По сообщению представителей компаний, линии мощностью 100 МВтч способны на первых порах производить 1500 батарей в год. Максимальная мощность линий составит до 10 ГВтч в долгосрочной перспективе, что означает выпуск до 150 000 батарей в год.

«Запатентованная технология (Wildcat) способна модернизировать всю европейскую индустрию аккумуляторов для электромобилей», — заявил соучредитель InoBat Мариан Бочек.

По его словам, представители компаний также ведут переговоры с сотрудниками Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Напомним, Wildcat сотрудничает как с автопроизводителями, так и с группами потребительской электроники, включая Toyota и Samsung Electronics.

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