Джуба, , 15:14 — REGNUM

В Южном Судане запустили первую мобильную платформу для осуществления денежных переводов, передает Daily Monitor Uganda.

Платформа, которая будет называться M-Gurush, является совместным проектом Trinity Technologies и Zain, одного из ведущих мобильных операторов в стране.

Платформа позволит абонентам вносить, снимать и переводить деньги, а также оплачивать товары и услуги.

Отмечается, что мобильные деньги изменили ситуацию в большей части финансового сектора Африки, в результате чего многие люди, у которых раньше не было доступа к банкам, начали пользоваться их услугами.

Джозеф Аринайбве, заместитель вице-президента M-Gurush, заявил 25 июля, что инновация предоставляет огромные преимущества — быстрое и безграничное движение денег по всей стране.

«M-Gurush будет работать со всеми, у кого есть телефон в Южном Судане. Основные доступные услуги включают в себя прием и выдачу наличных, оплату счетов, покупку эфирного времени, переводы за границу и оплату электроэнергии», — сказал Аринайбве.