Москва, , 14:44 — REGNUM

В Москве 31 июля 2019 года в аналитическом центре при правительстве РФ состоится совещание, на котором будет обсуждаться вопрос об обязательной предустановке приложений на устройства, продаваемые в России. Об этом 26 июля сообщили «Известия».

Приложения в смартфоне Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Согласно информации, предоставленной изданию инсайдерами, в ходе совещания будет обсуждаться вопрос необходимости создания списка такого ПО. Отмечается, что мнения экспертов по этому поводу разделились: часть считает, что новая инициатива может помочь российским создателям приложений привлечь новых пользователей, другие высказывают опасения по поводу того, что это может негативно сказаться на рынке из-за борьбы компаний за попадание в желанный реестр.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что введение в России нормы об обязательной предустановке программ может привести к росту стоимости устройств. Такое мнение выразил генеральный директор компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

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