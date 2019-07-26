Млада-Болеслав, Чехия, , 12:05 — REGNUM

У модели Skoda Scala появились датчики, выявляющие пыльцу. Об этом сообщается на сайте Tarantas.news.

Принцип работы системы основан на распознавании природной пыльцы. После поступления сигнала от датчиков о появлении пыльцы в воздухозаборнике, они автоматически отключаются. Таким образом, люди, страдающие аллергией, будут находится в безопасности. При этом данный режим не повлияет на комфортную температуру в автомобиле.

Ещё одним новшеством модели станут специальные датчики, которые фиксируют наличие солнечных лучей в салоне машины и их интенсивность. Благодаря им система может выставлять необходимые параметры климат-контроля индивидуально для отдельных частей салона.

Напомним, Skoda Motorsport приступила к реализации первых экземпляров нового раллийного автомобиля Fabia R5 evo частным командам. Первую машину уже получила команда Toni Gardemeister Services.

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