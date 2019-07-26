Чеджу, Южная Корея, , 11:18 — REGNUM

Седьмая международная выставка электромобилей IEVE Expo пройдет в южнокорейском Чеджу в 2020 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, выставка пройдет в выставочном комплексе International Convention Center Jeju в период с 29 апреля по 2 мая 2020 года.

Известно, что в IEVE Expo 2020 примут участие представители Азиатского банка развития, глава фонда Rising Tide Fund и представители оргкомитета Формулы Е 2020 года.

Напомним, что шестая международная выставка электромобилей прошла в период с 8 по 11 мая 2019 года. Известно, что в рамках выставки прошло 22 конференции и 58 собраний/совещаний. А количество компаний, что приняли участие в выставке, увеличилось до 144.