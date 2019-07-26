Мюнхен, Германия, , 10:51 — REGNUM

Немецкая компания BMW работает над созданием нового компактного кроссовера на платформе UKL2. Об этом 26 июля сообщается на сайте Tarantas.news.

Возможная внешность нового BMW Urban X Tarantas.news

По данным журналистов, новинка может появиться в продаже в ближайшем будущем. Это будет уже восьмой кроссовер, который предлагает немецкая автокомпания своим покупателям. Новинка в иерархии моделей сегмента SUV будет располагаться немного ниже BMW X2.

Пока неизвестно как будет называться новая модель. Однако, по неофициальной информации, многие представители BMW склоняются к названию Urban X.

По данным портала Auto Express, размер нового автомобиля в длину может быть от 4100 до 4200 мм, что короче длины BMW X2 и X1.

Что касается технической составляющей, то о ней известно не много. Пока только есть информация о том, что новинка будет построена на модульной платформе UKL2, которая используется для создания ряда моделей бренда. Отсюда можно сделать вывод, что гамма двигателей для кроссовера будет позаимствована у более ранних моделей марки. При этом не стоит исключать гибридную и полностью электрическую модификации нового автомобиля.

Напомним, весной 2020 года совет директоров немецкого автоконцерна BMW возглавит Оливер Ципсе. Он займет пост главы совета директоров после ухода с поста Харальда Крюгера.

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