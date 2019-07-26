Жуковский, Московская область, , 10:44 — REGNUM

Уникальные устройства очистки воздуха для быстроходных кораблей разработали российские специалисты при содействии учёных Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского, сообщила пресс-служба института.

Дизельные и газотурбинные силовые установки современных быстроходных кораблей чувствительны к водяным каплям и частицам песка, попадающим в них с воздухом во время движения. Эти загрязнения значительно снижают выходную мощность и ресурс судовых двигателей, потому необходима высокая степень фильтрации воздуха (порядка 95%), подаваемого на горение. Работы в данном направлении начались несколько лет назад в рамках НИР «Облако».

Ведущий научный сотрудник отделения исследований аэротермодинамики гиперзвуковых летательных аппаратов и объектов ракетно-космической техники ФГУП «ЦАГИ» Леонид Носачев "К нам обратилось машиностроительное предприятие «Винета» (Ленинградская область) с просьбой дать рекомендации по разработке профиля системы очистки. Это была сложная задача: спроектировать такое устройство, которое бы эффективно очищало воздух на входе двигателя и не создавало лишних гидравлических потерь и, как следствие, энергетических затрат для него».

На экспериментальной базе в Жуковском были проведены исследования по выбору аэродинамических профилей систем очистки воздуха при скоростях двухфазного потока порядка 20 м/с. В итоге специалисты остановились на зигзагообразном вертикально ориентированном варианте с влагоулавливающими элементами. Проходя через его криволинейные каналы, ускоряясь и замедляясь при изменении направления движения, водяные капли, частицы соли и песка попадают в специально подготовленные ловушки и оседают в них.

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