Красногорск, , 09:40 — REGNUM

Российским дилерам Chery на конференции в Подмосковье показали премиальный кроссовер Chery Exeed. Об этом сообщается на портале «Китайские автомобили».

Кроссовер Chery Exeed Instagram «chery_centr_achinsk»

Фотографии премьеры нового полноприводного кроссовера размещены в группе дилерского центра Chery «chery_centr_achinsk» в Instagram.

Первый показ новинки прошёл для дилеров на конференции в парк-отеле «Солнечный» в Московской области.

Представитель дилерского центра в Ачинске отвечая на вопрос подписчика группы в Instagram о сроках и цене нового автомобиля заявил, что новинка появится на российском рынке во втором квартале 2020 года. Стоимость же машины будет объявлена позже.

По информации портала, представитель китайской компании на дилерской конференции заявил, что кроссовер представят в нашей стране в трех комплектациях, причём две из них будут иметь привод 4×4.

Ранее в компании Chery сообщили, что идёт сертификация модели Chery Exeed. Однако не было информации о том, какой привод получит новое авто.

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