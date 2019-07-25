Аспен, США, , 22:32 — REGNUM

На закончившемся 20 июля 2019 года форуме по безопасности в американском городе Аспене, штат Колорадо, выступила бывший министр ВВС США Хизер Уилсон. Сейчас она занимает должность президента Техасского университета. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на американское издание Мilitary.com.

В своем выступлении Хизер Уилсон раскрыла некоторые характеристики американского космического аппарата X-37B. Это беспилотный аппарат, внешне похожий на «Шаттл», но меньших размеров. Поэтому его иногда и называют «Мини-Шаттл».

Это аппарат запускается вертикально на низкие высоты околоземной орбиты. На орбите он способен выполнять длительные эксперименты и проводить испытания космической техники. Получив команду с земли X-37B, самостоятельно возвращается в атмосферу, далее он спускается и совершает приземление горизонтально на взлетно-посадочную полосу.

По словам Уилсон, этот корабль может совершать активные маневры, находясь в околоземном пространстве, и таким образом он выходит из зоны наблюдения телескопов.

X-37B может лететь по орбите в форме яйца, находясь близко к Земле, достаточно близко к атмосфере, и потом в этот момент развернуться. Уилсон сказала, что противники США «не знают, а это происходит на другой стороне Земли от наших противников, где он появится после этого». Уилсон считает, что «это сводит их с ума», имея в виду, можно предположить, Россию и Китай.

ИА REGNUM недавно сообщало, что объект компании «Боинг» в Космическом центре Кеннеди, где базируется аппарат X-37B, посещал исполняющий обязанности министра ВВС США Мэтью Донован. Он заявил, что «X-37B является ключевым компонентом будущего Америки для доминирования в космосе».