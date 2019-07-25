Москва, , 22:11 — REGNUM

Завершены ходовые испытания российского боевого робота «Маркер» на гусеничной платформе. Ходовые испытания проходили на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов. Скоро начнутся стрельбовые испытания, они будут в конце июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд перспективных исследований.

Робототехническая платформа «Маркер» — это совместный проект Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника». На базе «Маркера» будет отрабатываться совместное взаимодействие спецназа, беспилотной авиации и наземных роботов. На его базе также будут конструироваться модели ведения боевых действий в будущем.

Официально тактико-технические характеристики «Маркера» не сообщались. Но по доступным в интернете видео эксперты составили потрет этой перспективной боевой системы.

Штатным вооружением «Маркера» является 12,7-мм пулемет «Утес», а также блок, состоящий из двух ручных противотанковых гранатометов РПГ-26 «Аглень». По видео также можно определить примерные размеры робота. Высота корпуса — не более 120 сантиметров. Высота с боевым модулем — около 160 сантиметров. Ширина составляет также 160 сантиметров или около этого. Небольшой приземистый силуэт боевой машины повышает её живучесть, а также облегчает её маскировку особенно на местности, где есть растительность.

Эксперты также отметили простой и наиболее подходящий к боевым условиям способ управления «Маркером». Для этого используется прицельный прибор, который установлен на автомате оператора боевой машины. Получается, что и оператор лично может участвовать в боевых действиях.