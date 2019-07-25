Москва, , 20:33 — REGNUM

В Магнитогорске закончились ходовые испытания российского гусеничного боевого робота «Маркер», сообщает 25 июля пресс-служба Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Уточняется, что гусеничная платформа боевого робота будет не единственной. Предусмотрена также колесная конструкция.

Ходовые испытания проводились на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов, следующим этапом будут стрельбовые тесты, запланированные на конец июля текущего года.

О штатном вооружении, которое будет нести боевой робот, пока не сообщается.

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