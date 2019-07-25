Москва, 25 июля 2019, 20:33 — REGNUM
В Магнитогорске закончились ходовые испытания российского гусеничного боевого робота «Маркер», сообщает 25 июля пресс-служба Фонда перспективных исследований (ФПИ).
Уточняется, что гусеничная платформа боевого робота будет не единственной. Предусмотрена также колесная конструкция.
Ходовые испытания проводились на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов, следующим этапом будут стрельбовые тесты, запланированные на конец июля текущего года.
О штатном вооружении, которое будет нести боевой робот, пока не сообщается.
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