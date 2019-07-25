Москва, , 15:28 — REGNUM

Федеральная налоговая служба (ФНС) России добавила функции в мобильное приложение «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» для устройств, работающих под управлением iOs и Android. Об этом 25 июля сообщил официальный сайт ведомства.

Отмечается, что из веб-сервиса в приложение был перенесен налоговый калькулятор. Пользователям сейчас также доступны такие функции, как просмотр расчетов и бюджета, регистрационных данных, получение выписки из ЕГРИП, а также функция мониторинга статуса камеральной проверки. Индивидуальные предприниматели имеют возможность при помощи приложения записаться на прием в инспекцию ФНС.

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Напомним, «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» ФНС России запустила в июне 2017 года. Приложение доступно для скачивания в онлайн-магазинах AppStore и GooglePlay.

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