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Специалисты предприятий Роскосмоса транспортировали головной блок с грузовым кораблём «Прогресс МС-12» в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей для общей сборки с ракетой «Союз-2.1а», сообщает 25 июля пресс-служба госкорпорации.

Общая сборка проходит в рамках предстартовой подготовки корабля «Прогресс МС-12» на космодроме Байконур. Напомним, его запуск состоится 31 июля 2019 года. Он доставит на борт Международной космической станции продукты питания, топливо, другие грузы, необходимые для эксплуатации станции.

Ранее на Байконуре завершились технологические операции по накатке головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2.1а», а «Прогресс МС-12» прошёл авторский осмотр.

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