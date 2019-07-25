Пекин, , 13:51 — REGNUM

Ракета-носитель, разработанная частной китайской космической компанией i-Space успешно вывела два спутника на орбиту с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 13:00 по местному времени 25 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Четырехступенчатая легкая ракета SQX-1 Y1 имеет диаметр 1,4 метра при длине 20,8 метра. Ее грузоподъёмность составляет 31 тонну при способности выводить 260 кг полезного груза на солнечно-синхронную орбиту.

Данный запуск стал первым успешным орбитальным пуском частной китайской космической компанией. Вице-президент i-Space Цай Цзинци заявил, что успешный запуск говорит о том, что компания сумела обзавестись полностью надёжными технологиями для ее ракет-носителей.

Представитель Школы аэрокосмической инженерии при Пекинском технологическом университете Чжан Сяоминь отметил, что нынешний орбитальный пуск является важнейшей вехой в развитии частного космического сектора Китая.

На конец 2018 года в Китае было зарегистрировано более 100 коммерческих компаний в сфере космической отрасли.

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