Москва, 25 июля 2019, 12:55 — REGNUM
Среди китайских машин самыми популярными в России являются автомобили компании Chery. Об этом 25 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
По информации аналитического агентства, более четверти от автопарка китайских автомобилей в России приходится на бренд Chery. На начало 2019 года в нашей стране насчитывалось 163 тыс. машин этой компании.
На втором месте по популярности среди «китайцев» расположились автомобили компании Lifan. Около 25% жителей России являются владельцами какой-либо модели данного бренда, что в числовом выражении составляет 150 тыс. единиц.
Третью строчку занимают модели Great Wall. В РФ каждый пятый китайский автомобиль выпущен этой компанией (117,3 тыс. шт.).
Что касается бренда Geely, то его автомобилям принадлежит одна шестая автопарка китайских машин в России — 102,5 тыс. единиц.
Напомним, на начало 2019 года в России насчитывалось 592,7 тыс. единиц китайских автомобилей.
Также напомним, что с января по июнь 2019 года в России было реализовано 16 тыс. новых китайских машин.
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