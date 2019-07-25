Рим, , 12:41 — REGNUM

Итальянская компания Lancias с единственной моделью Ypsilon обогнала по продажам компанию Alfa Romeo. Об этом сообщается на сайте Motoring.

Несмотря на то, что премиальный бренд Alfa Romeo имеет в своём модельном ряду целых пять автомобилей, включая новенький кроссовер Stelvio, седан Giulia и спорткар 4с, тем не менее продажи Alfa Romeo в Европе сильно снизились, упав на целых 42% по сравнению с первой половиной 2018 года. В итоге за первые шесть месяцев 2019 года на европейском рынке было реализовано 29 187 автомобилей Alfa Romeo.

Что касается бренда Lancia, то он продемонстрировал значительное превосходство перед конкурентом — 34 691 реализованное авто. И это при том, что автокомпания прекратила продавать свою продукцию на экспорт с 2017 года. Кроме того, единственная модель бренда Lancia Ypsilon выпускается с 2011 года и базируется на старой платформе Fiat 500/Fiat Panda.

Напомним, в разработку собственной платформы Alfa Romeo под кодовым названием Giorgio, на которой теперь построены седан Giulia и кроссовер Stelvio, были вложены многомиллионные инвестиции. Однако они не помогли выйти автокомпании из кризиса.

Читайте также: Продажи автомобилей в Италии в мае снизились на 1,2%