Маунтин-Вью, США, , 12:37 — REGNUM

Число пользователей сервиса Google Photos достигло отметки 1 млрд. Об этом 24 июля сообщил журнал Fast Company.

Издание обратило внимание читателей на то, что это произошло всего через четыре года после первого анонса службы. Стоит отметить, что это уже девятый продукт Google, который достиг подобной отметки.

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Напомним, ранее в «клуб миллиардеров» по количеству подписчиков попали такие проекты Google, как Android, Gmail, YouTube, Google Maps и, конечно же, сам поиск Google. Google Photos уже на пятый месяц после запуска собрал 100 млн подписчиков, а через два года их количество увеличилось до 2 млн.

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