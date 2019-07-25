Вашингтон, , 11:17 — REGNUM

Американский концерн Ford зарегистрировал в Соединённых Штатах два необычных суббренда — Adrenaline и Badlands. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Стоит отметить, что суббренд Adrenaline уже был зарегистрирован в сентябре 2018 года компанией в качестве торговой марки в Мексике и Канаде.

Между тем, по информации портала, на днях наименование Adrenaline появилось и в списках патентного ведомства США, причём не одно. Вторым зарегистрированным суббрендом стал Badlands, что переводится как «плохие земли» или «пустоши».

Сообщается, что в официальных документах весьма мало информации о том, для чего будут использованы суббренды Ford. Однако известно, что обе торговые марки относятся к категории «легковые машины, пикапы и внедорожники». Можно предположить, что американская компания планирует выпустить новые «горячие» модификации существующих автомобилей, либо готовит нечто принципиально новое.

Вполне возможно, что Badlands может стать обозначением для хардкорной и особо суровой модификации пикапа Bronco, которая могла бы конкурировать с внедорожником «Гладиатор» от Jeep.

Напомним, по информации бельгийского дилера УАЗа, которую он разместил на своей странице в Facebook, ульяновский автозавод может оснастить УАЗ «Патриот» дизельным мотором от американской компании Ford.

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