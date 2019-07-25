Кале, Франция, , 11:03 — REGNUM

Французскому изобретателю Фрэнки Запате не удалось установить рекорд и стать первым человеком, пересекшим пролив Ла-Манш на реактивном флайборде Flyboard Air, передает немецкий канал n-tv 25 июля.

Реактивный флайборд (сс) Natashabelarus

Вскоре после старта «летающий человек» рухнул в воды пролива, сообщила его команда. Спасатели вытащили Запату на сушу.

Как сообщало ИА REGNUM, Запата намеревался пролететь 35 км из Франции в Великобританию, удержавшись в воздухе около 20 минут. Реактивный флайборд был изобретен французским спортсменом и предпринимателем в 2016 году. Он может развивать скорость до 150 км/ч и лететь на высоте до 3 тыс. метров на керосине.

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