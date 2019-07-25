Калининград, , 11:02 — REGNUM

Ещё один автомобильный завод по выпуску иностранных моделей планирует открыть калининградская компания «Автотор» в России, заявил генеральный директор «Автотор холдинга» Александр Сорокин. Об этом 25 июля сообщает газета «Ведомости».

По информации издания, калининградский «Автотор» намерен построить завод, который будет рассчитан на выпуск 50 тыс. легковых автомобилей в год. На предприятии будет запущено производство по выпуску автомобилей брендов BMW, Hyundai или KIA. Старт выпуска машин запланирован на 2020 год.

Сообщается, что проектировать новый завод будет немецкая компания Durr, контракт с которой планируется подписать 25 июля 2019 года.

По предварительной информации, завод построят на участке в 32 га рядом с основной площадкой «Автотора». На предприятии планируется разместить две универсальные сборочные линии. Их мощность будет составлять 25 тыс. автомобилей в год. Кроме того, планируется, что в дальнейшем появятся цеха сварки и окраски. Их запуск будет произведён не позже 2024 года.

Напомним, компания «Автотор» основана в 1994 году в городе Калининград. Это одна из первых в России компаний, которая начала выпуск машин иностранных марок.

Читайте также: Власти Карачаево-Черкесии намерены спасать автозавод «Дервейс»