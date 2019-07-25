Москва, , 10:03 — REGNUM

Специалисты «АльфаСтрахования» составили рейтинг автомобилей, которые чаще всего было экономически нецелесообразно восстанавливать после дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Об этом говорится на сайте страховой компании.

Стоит отметить, что рейтинг был составлен на основании анализа страховых случаев по КАСКО за 2018 год, который провели специалисты компании.

Возглавили топ-10 автомобили французской марки Renault.

«Процент тотальных убытков рассчитан как соотношение их количества к общему числу убытков по каждой марке. Лидерами по доле таких убытков стали автомобили Renault (2,96%)», — говорится в сообщении страховой компании.

Затем следуют автомобили отечественного производства марки Lada (2,89%), а третье место у корейского автопроизводителя KIA (2,5%).

Четвертую и пятую строчки занимают соответственно Hyundai (2,29%) и Mitsubishi (1,78%).

Далее следуют автомобили брендов: Skoda (1,71%), Mercedes-Benz (1,46%), Ford (1,45%), Nissan (1,4%) и Volkswagen (1,27%).

Напомним, рейтинг самых популярных в России автомобилей иностранных брендов российской сборки возглавили машины южнокорейского бренда KIA, а на втором месте оказались авто марки Renault.

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