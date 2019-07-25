Нижний Новгород, , 07:22 — REGNUM

Горьковский автомобильный завод не намерен выпускать «Волгу» в футуристическом дизайне. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба компании.

ГАЗ выпустил опровержении на информацию, которую распространили ряд СМИ.

«Эти фотографии — творчество неизвестного нам дизайнера, никак не связанного с Горьковским автозаводом. Приведенная в тексте информация не имеет никакого отношения к действительности», — говорится в сообщении компании.

Ранее ряд СМИ сообщили, что ГАЗ планирует выпустить «Волгу» в футуристическом дизайне.

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