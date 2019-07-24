Пхеньян, , 18:11 — REGNUM

Северокорейские государственные СМИ 23 июля опубликовали фотографии Ким Чен Ына, осматривающего внушительную недавно построенную подводную лодку. Они также заявили, что субмарина скоро будет развернута в водах у восточного побережья Северной Кореи.

Осмотр подводной лодки Kcna.kp

Центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что руководитель страны выразил большое удовлетворение в связи с тем, что подводная лодка была спроектирована и построена таким образом, чтобы быть способной в полной мере реализовать военно-стратегическое сдерживание при различных обстоятельствах.

Хотя в сообщениях не говорилось, какое оружие будет нести подводная лодка, однако ссылка на «стратегические» возможности подразумевает, что она оснащена ядерными ракетами для целей стратегического сдерживания.

По мнению экспертов, разработка баллистических ракет подводного базирования добавит новый непредсказуемый компонент в арсенал Северной Кореи. Данные ракеты являются мобильными, потенциально увеличивая дальность арсенала баллистических ракет страны. Их также легче спрятать.

После нескольких неудачных испытаний Северная Корея в 2016 году успешно испытала баллистическую ракету, запущенную с экспериментальной подводной лодки класса Gorae.

Несколько сообщений, частично основанных на коммерчески доступных спутниковых снимках, позволяют сделать вывод, что страна работает над новым, более крупным классом подводных лодок, которые могут стрелять несколькими баллистическими ракетами с ядерной боевой частью. Аналитики считают, что представленная на фото лодка имеет водоизмещение 3000 тонн и способна нести три-четыре баллистические ракеты. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

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