Лондон, , 18:07 — REGNUM

Министерство обороны Британии ведёт разработку беспилотного самолёта LANCA для своих ВВС. LANCA расшифровывается как Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft (Концепция нового легкого доступного боевого самолёта). Данный подход очень похож на концепцию «лояльного ведомого», разрабатываемую ВВС США, и концепцию «удалённых носителей», разрабатываемую европейскими компаниями Airbus и Dassault для своего совместного проекта FCAS (Перспективного боевого авиационного комплекса). Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Над британской концепцией идёт совместная работа ВВС и Лаборатории науки и техники минобороны. Данный подход предполагает отказ от традиционных взглядов на боевые авиационные системы и направлен на резкое сокращение традиционных расходов и сроков разработки. Считается, что этот проект в конечном итоге приведет к созданию беспилотного воздушного флота. Первые лётные испытания демонстрационного летательного аппарата могут состояться уже в 2022 году.

Планируется использовать БПЛА LANCA в связке с истребителями F-35 и Typhoon. Один пилотируемый самолет будет управлять действиями нескольких беспилотников. Таким образом БПЛА обеспечат пилотируемым самолетам повышенную защиту и живучесть, а также предоставят дополнительную информацию об обстановке.