Берлин, , 15:50 — REGNUM

Объём продаж авторынка новых машин в Германии в июне 2019 года составил 325 231 авто, что на 4,7% ниже по сравнению с июнем прошлого года. Об этом 24 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С января по июнь 2019 года продажи новых машин в этой стране составили около 1,9 млн единиц, что на 0,5% выше прошлогоднего уровня. По оценке Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это лучший результат с начала десятилетия.

По информации Федерального транспортного агентства Германии (KBA), самой популярной маркой на немецком автомобильном рынке стал Volkswagen. Автомобили этого бренда приобрели 62 347 покупателей, что на 6,1% меньше прошлогоднего результата. Вторую строчку занимают автомобили BMW. В июне их приобрели 25 602 немецких автолюбителя (+1,1%). Тройку лидеров замыкают машины американской компании Ford, чей результат составил 25 060 машин (+2,2%).

Четвёртое и пятое места соответственно занимают компания Audi (24 100 ед.) и Mercedes-Benz (24 069 ед.).

Напомним, объём авторынка новых машин в Германии в мае 2019 года вырос на 9,1% по сравнению с маем 2018 года и составил 332 962 единицы.

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