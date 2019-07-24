Берлин, , 15:36 — REGNUM

Немецкая автомобилестроительная компания Audi представила новый кроссовер Q3 Sportback. Об этом 24 июля сообщается на официальном сайте автокомпании.

Audi Q3 Sportback Авторевю

Новинка построена на платформе кроссовера Q3. От своего донора новое авто отличается лишь формой кузова, которая придаёт машине «мускулистый» вид.

Длина Q3 Sportback составляет 4500 мм, ширина — 1840 мм, а высота — 1560 мм. Объём багажника в зависимости от положения задних кресел варьируется от 530 до 1400 л. За доплату можно получить авто с электроприводом пятой двери и системой открывания «без рук».

Кроме того, внутри автомобиля установлена цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и информационно-развлекательная система с 8,8 — или 10,1-дюймовым дисплеем и спортивные кресла с яркой прострочкой.

Под капотом Audi Q3 Sportback установлен двухлитровый дизельный мотор максимальной мощностью 150 л. с. или 230-сильный бензиновый мотор того же объёма. Позже в линейке движков появятся бензиновые турбомоторы объёмом 1,5 и 2,0 л. с отдачей 150 и 190 л. с. соответственно, а также версия с атмосферным мотором мощностью 190 л. с. Силовые агрегаты работают в паре с 6-скоростной «механикой» или с «роботом» S tronic.

Читайте также: Обнародованы фото обновленного MINI Countryman