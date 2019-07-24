Гейдон, Великобритания, 24 июля 2019, 14:58 — REGNUM

Английский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin приступит к серийному выпуску первого в истории бренда кроссовера DBX в декабре 2019 года. Об этом 24 июля сообщается на сайте Autocar.

Aston Martin DBx
Aston Martin DBx
(cc) emperornie

Производство кроссоверов будет налажено на новом предприятии, которое находится на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил (RAF) в английской деревне Сент-Атан в Южном Уэльсе.

В основе нового автомобиля будет лежать новая платформа. Под капотом кроссовера будут установлены те же бензиновые двигатели, что и у спорткаров DB11. Одним из них станет мотор мощностью 500 л. с. и объёмом четыре литра. В будущем ожидается гибридная версия модели.

Заказанные автомобили первые клиенты получат во второй половине 2020 года.

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