Токио, , 14:21 — REGNUM

На аукционе Classic Car Auctions будет распродана уникальная коллекция машин от японских автопроизводителей. Об этом 24 июля сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Аукцион состоится 3 и 4 августа 2019 года в Великобритании. На нём будет выставлена коллекция из 12 машин редких моделей от японских автопроизводителей. Наибольший интерес для покупателей представляют две Mitsubishi Lancer Evolution. Эти модели имеют модификацию Tommi Makinen. Она названа в честь японского гонщика Томми Макинена, который четыре раза завоёвывал первое место в мировом чемпионате по ралли, управляя этим авто.

Данная версия авто снабжена огромным спойлером и креслами Recaro.

По предварительной оценке специалистов, начальная стоимость спортивного автомобиля, будет порядка 20 тысяч фунтов (около 1,5 млн рублей). Однако уже в начале аукциона цена авто заметно повысится.

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