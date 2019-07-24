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Специалисты предприятий Роскосмоса завершили авторский осмотр грузового корабля «Прогресс МС-12» и выполнили технологические операции по накатке головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2.1а», сообщает 24 июля пресс-служба госкорпорации.

Подготовка ракеты и корабля ведётся по программе Международной космической станции в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов на космодроме Байконур.

В соответствии с графиком, запуск корабля «Прогресс МС-12» состоится 31 июля 2019 года. Он доставит на борт космической станции топливо, продукты питания, другие грузы, предназначенные для эксплуатации МКС в пилотируемом режиме.

Ранее на Байконуре завершилась заправка корабля компонентами топлива и сжатыми газами.

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