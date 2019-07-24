Штутгарт, Германия, , 12:19 — REGNUM

Фотошпионам удалось заснять на дорожных испытаниях в Германии Mercedes-Benz GLA второго поколения в чёрно-белом камуфляже. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Mercedes-Benz GLA Motor1

Сообщается, что в основу нового авто ляжет масштабируемая переднеприводная платформа MFA. Именно на ней построен новый хэтчбек A-Class, а также кроссовер GLB.

Вполне возможно, что серийная модель получит основные внешние элементы от хэтчбека A-Class. Кроме того, за счёт перехода на новое шасси автомобиль будет гораздо ниже модели предыдущего поколения.

В салоне кроссовера автопроизводители установили полностью цифровую приборную панель и мультимедийную систему MBUX. Эта система способна распознавать голосовые команды и жесты.

Что касается моторной гаммы, то в неё входят 1,3-литровый бензиновый турбированный мотор, который разработан совместно с французской компанией Renault, а также агрегат на два литра. Дизельная линейка будет представлена двигателем объёмом 1,5 л.

Напомним, 11 июня 2019 года компания Mercedes-Benz выпустила новый семиместный кроссовер GLB.

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