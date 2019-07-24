Пекин, , 10:32 — REGNUM

Китайская компания Baojun начала серийное производство нового кроссовера RM-5. Об этом сообщает «Авторевю».

Компактвэн Baojun RM-5 Autoreview.ru

По своим габаритам новый компактвэн похож Opel Zafira третьего поколения. Его длина составляет 4705 мм, ширина — 1806 мм, а высота — 1625 мм. Размер колесной базы авто — 2750 мм.

Автомобиль построен на модульной платформе R с поперечным расположением мотора. От других платформ SAIC она отличается вариативностью и современной электроникой.

Под капотом Baojun RM-5 установлен турбированный бензиновый двигатель на 1,5 л., мощность которого составляет 147 л.с. Агрегатируется мотор с механической коробкой передач или вариатором. Привод у новинки 4×4.

Напомним, Baojun — это китайский бренд недорогих авто, созданный в 2010 году совместным предприятием SAIC-GM-Wuling Automobile (американский концерн General Motors и китайская компания SAIC).

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