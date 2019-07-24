Дирборн, США, , 10:09 — REGNUM

Двухэтажные железнодорожные вагоны, гружённые 42 обычными пикапами, были взяты на прицеп электрической версией Ford F-150. Об этом сообщает издание Motor1.

Электрическая версия Ford F-150 и двухэтажные железнодорожные вагоны, гружённые 42 обычными пикапами Motor1

В вагоны, которые взял на прицеп электрокар американской компании, были погружены пикапы Ford F-150 последнего поколения. Таким образом, прошла премьера давно анонсированного электрического пикапа.

Сообщается, что общая масса вагонов с грузом составила один млн фунтов (около 453 592 кг). За руль электрокара села главный инженер линейки F-150 Линда Чжан. Попытка сдвинуть с места вагоны удалась.

В 2020 году на рынок должна выйти гибридная версия F-150, а уже потом появится полностью электрифицированный пикап. Точной даты премьеры электрической новинки, также как и ее технические характеристики, пока не названы.

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