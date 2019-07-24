Сеул, , 08:50 — REGNUM

Крупнейшая энергетическая и химическая компания Южной Кореи SK Innovation планирует в 2019 году расширить производство литий-ионных аккумуляторов (LiBS). Об этом 24 июля сообщает Yonhap.

По сообщению южнокорейской компании, новые производственные линии в Южной Корее начнут работать в октябре этого года после завершения их строительства. Таким образом, годовой объём производства LiBS увеличится с 360 миллионов кв. м до 530 миллионов кв. м.

Также сообщается, что в июле начнется строительство завода LiBS в Польше, после того как будет введен в эксплуатацию новый завод LiBS в Чанчжоу (Китай).

После того как все объекты будут введены в эксплуатацию, производственные мощности SK могут увеличиться до 1,2 миллиарда кв. м LiBS в год, что достаточно для снабжения аккумуляторами двух миллионов электромобилей.

Напомним, SK Innovation занимается разведкой, добычей и переработкой нефти, а также управлением дочерними компаниями. Одна из этих компаний является пионером в области производства аккумуляторов в Южной Корее.

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