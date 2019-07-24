Мюнхен, Германия, 24 июля 2019, 08:32 — REGNUM
Шпионские фото обновлённого MINI Countryman на дорожных испытаниях в Мюнхене опубликовало издание Motor1.
Модель была прикрыта маскировочной плёнкой спереди и сзади. Однако она не помешала разглядеть некоторые особенности автомобиля.
У новинки появилась новая решётка радиатора, а также другие бампера и оптика. Задняя дверь MINI Countryman имеет другую форму.
Интерьер обновленного авто заснять не удалось. Однако ожидается, что автомобиль получит современный мультимедийный комплекс с сенсорным большим экраном. Кроме того, возможно будет больше вариантов персонализации.
Предположительно, что под капотом нового автомобиля разместят турбомотор на 2 литра в вариации John Cooper Works мощностью 301 л. с. Возможно для покупателей будет доступна модификация с гибридным силовым агрегатом.
Отмечается, что новый мини-кроссовер будет весьма удобен жителям крупных мегаполисов с загруженными дорогами.
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