Мюнхен, Германия, , 08:32 — REGNUM

Шпионские фото обновлённого MINI Countryman на дорожных испытаниях в Мюнхене опубликовало издание Motor1.

Обновлённый MINI Countryman Motor1

Модель была прикрыта маскировочной плёнкой спереди и сзади. Однако она не помешала разглядеть некоторые особенности автомобиля.

У новинки появилась новая решётка радиатора, а также другие бампера и оптика. Задняя дверь MINI Countryman имеет другую форму.

Интерьер обновленного авто заснять не удалось. Однако ожидается, что автомобиль получит современный мультимедийный комплекс с сенсорным большим экраном. Кроме того, возможно будет больше вариантов персонализации.

Предположительно, что под капотом нового автомобиля разместят турбомотор на 2 литра в вариации John Cooper Works мощностью 301 л. с. Возможно для покупателей будет доступна модификация с гибридным силовым агрегатом.

Отмечается, что новый мини-кроссовер будет весьма удобен жителям крупных мегаполисов с загруженными дорогами.

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