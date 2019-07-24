Хиросима, Япония, , 07:56 — REGNUM

Японская автокомпания Mazda начала дорожные испытания купеобразного кроссовера новейшей генерации Mazda CX-4. Об этом сообщается на сайте Faktom.ru.

Обновлённый кроссовер Mazda CX-4 Flickr

Сообщается, что обновлённый автомобиль имеет более актуальные бампера, а также стильную радиаторную решетку. Автопроизводители доработали светодиодную оптику. Теперь она придаёт кузову более благородный дизайн. В салоне новинки появился увеличенный экран мультимедийного комплекса.

В моторной линейке покупателям предложен 2-литровый 158-сильный бензиновый мотор. Также автолюбители смогут выбрать модель с 192-сильным 2,5-литровым мотором. Автокомпания предложит модификации как с передним, так и с полным типом привода.

Стоимость нового купеобразного кроссовера CX-4 пока неизвестна.

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