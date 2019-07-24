Нижний Новгород, , 07:29 — REGNUM

Чтобы повысить конкурентоспособность своих автомобилей Горьковский автомобильный завод намерен выпустить «Волгу» в футуристическом дизайне. Об этом 24 июля сообщает издание Car.ru.

ГАЗ 5000 GL Car.ru

Модель может получить название ГАЗ 5000 GL. У новинки будут 21-дюймовые колёсные диски, высоко поднятые суженные фонари и сдвоенный выхлоп. В экстерьере можно разглядеть и спортивные нотки.

Новую «Волгу» оснастят 3,2-литровым мотором мощностью 296 л. с. Он будет агрегатироваться с 6-позиционной «механикой».

Автомобиль будет продаваться в четырех цветах: чёрном, сером, ярко-желтом, и темно-синем. Информации об интерьере новинки пока нет. Однако, как сообщили инженеры автокомпании, для отделки салона будут использоваться только дорогие материалы.

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