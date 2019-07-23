Москва, , 22:45 — REGNUM

Электронные паспорта граждан России, начать внедрение которых планируется с 2020 года, будут оборудованы чипами нового поколения. Об этом 23 июля сообщают «Известия» со ссылкой на главного конструктора НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) Александра Кравцова.

Брифинг Максима Акимова по завершении совещания о внедрении электронного удостоверения личности гражданина Российской Федерации Government.ru

Отмечается, что новые микросхемы позволяют хранить вдвое больше информации, чем аналоги, используемые в настоящее время в России. Так, применяемые сегодня в загранпаспортах чипы могут хранить до 72 килобайт информации, тогда как новые позволят загружать до 144 килобайт данных.

«Важно, что наше изделие выполнено по уже освоенной в России и широко применяемой технологии, с минимальным размером элемента — 180 нанометров», — сказал Кравцов, подчеркнув, что «размер чипа и его защищённость остались прежними».

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе вице-премьер Максим Акимов сообщил, что начать работу по внедрению электронных документов в России планируется летом 2020 года, а с 2022 года будет прекращена выдача бумажных паспортов нынешнего образца.

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