Пекин, , 18:11 — REGNUM

Работы над снижением радиолокационной заметности как авиационной, так и морской техники идут постоянно. Серьезный прорыв удалось совершить китайским учёным. Они создали новый тип материала, который является малозаметным для радара. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на издание South China Morning Post.

Разработка сделана профессором Ло Сянганом и его коллегами из Института оптики и электроники Академии наук в Ченду. Им удалось создать первую модель, которая описывает, как себя ведут электромагнитные лучи при попадании на поверхность металла. При этом поверхность металла испещрена микроскопическими узорами. Данная разработка позволила создать мембрану, которую назвали «металлоповерхность».

Мембрана поглощает излучения радаров самого широкого спектра. Во время испытаний мембрана привела к затуханию сигнала радиолокатора, отраженного от неё, до тридцати децибел в диапазоне 0,3−40 гигагерц.

Новая технология имеет значительные преимущества перед традиционными покрытиями и красками, которые, как правило, не служат долго и имеют большой вес, а также высокую стоимость.