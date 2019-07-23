Вашингтон, , 17:58 — REGNUM

ВВС США сообщили, что исполняющий обязанности министра ВВС Мэтью Донован 19 июля посетил три отдельных объекта в штате Флорида.

Первым местом посещения была штаб-квартира компании Northrop Grumman, где идёт разработка нового американского стратегического бомбардировщика B-21 Raider. По заявленным характеристикам, бомбардировщик будет обладать повышенной выживаемостью, способностью преодолевать современные системы ПВО. Работы по программе идут по плану. Ранее сообщалось, что первый полёт этого бомбардировщика должен состояться в середине 2020-х годов.

Мэтью Донован посетил и объект компании Boeing в Космическом центре Кеннеди, где базируется аппарат X-37B. X-37B относится к новейшим и самым современным космическим кораблям ВВС США. Это многоразовая беспилотная система.

X-37B предназначен для вертикального запуска на низкие высоты околоземной орбиты, где он может выполнять длительные эксперименты и проводить испытания космической техники. По команде с земли X-37B автономно возвращается в атмосферу, спускается и приземляется горизонтально на взлетно-посадочную полосу. По словам Донована, «X-37B является ключевым компонентом будущего Америки для доминирования в космосе».

Мэтью Донован также посетил объект компании L3 Harris Technologies, которая сотрудничает с ВВС США по космической программе, в сфере производства авионики и средств связи.