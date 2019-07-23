Москва, , 15:57 — REGNUM

«Военно-промышленная компания», производящая для российской армии броневики «Тигр» и «Бумеранг», готова заняться оснащением гражданских машин бронёй. Об этом 23 июля заявил гендиректор компании Александр Красовицкий в интервью ТАСС.

«Компания в качестве одного из направлений рассматривает производство машин с внутренним бронированием. Это гражданские автомобили с бронированием внутри», — сообщил Красовицкий.

Он добавил, что интерьер машины они трогать не будут, а вся броня будет сокрыта под элементами кузова автомобиля. В первую очередь бронированием могут заинтересоваться банки для усиления инкасаторских авто и машин силовых структур.

Напомним, компания Streit Group из Канады уже занялась таким бизнесом. И с ней активно сотрудничает российская ВПК.

Читайте также: Компания Volvo начала выпуск бронированных авто — СМИ