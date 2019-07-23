Гётеборг, Швеция, , 14:38 — REGNUM

Шведская автокомпания Volvo планирует создать два новых кроссовера, которые займут в линейке место под XC40 и над XC90. Об этом 23 июля сообщается на британском сайте AutoExpress.

Анонсированная ранее электрическая модификации Volvo XC40 не будет единственной новинкой бренда в популярном сегменте кроссоверов. Как сообщает издание, компания готовит ещё две премьеры.

Volvo рассчитывает вернуть автокомпанию к росту прибыли. Для этого компания планирует сделать две новинки — самый компактный и самый большой кроссоверы.

То, что Volvo рассматривает такой вариант развития модельного ряда подтвердил гендиректор Volvo Хакан Самуэльссон. Однако от конкретных комментариев он отказался. Стоит отметить, что ранее топ-менеджер положительно оценил возможность выпуска компактных моделей, поскольку их можно сделать соответствующими премиальному уровню.

Читайте также: Volvo отзывает сотни тысяч авто после случаев возгорания двигателя